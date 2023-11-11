Эрдоган предложил создать фонд для восстановления сектора Газа под эгидой ОИС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил мусульманским странам создать фонд помощи для сектора Газа в ходе саммита в Эр-Рияде.

«Запад и Израиль, который ведёт себя как избалованное дитя этого Запада, должны компенсировать причинённый палестинцам ущерб, разрушения. Мы считаем, что в рамках ОИС необходимо создать фонд для восстановления Газы», — цитирует его ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция в этом вопросе готова оказать любую поддержку.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла ранее заявила, что cистема здравоохранения сектора Газа «полностью рухнула», закончились лекарства от рака и диабета.