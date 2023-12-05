Депутат Белик считает, что США фактически поддерживают террористов

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал призыв генерала армии США Марка Милли к украинцам «резать горло» каждому россиянину.

«США — государство, фактически поддерживающее террористов, а где здесь новость? Марк Милли, по сути, главком американской армии, без малейшей рефлексии, без угрызений совести, не боясь публичной огласки, науськивал украинских военных совершать террористические акты на территории России», — высказался парламентарий.

По его словам, заявление Милли также говорит о неверии США в военную победу Украины.

«Терроризм, диверсии и провокации — это всё, на что сегодня способен киевский режим», — уверен Белик.

Ранее генерал армии США Милли призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.

Помимо прочего, американский военный прямо призывал украинцев совершать террористические акты против мирных россиян.