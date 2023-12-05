WP: генерал армии США Милли призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину
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Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.
«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — привёл источник издания заявление Милли.
Помимо прочего, американский военный прямо призывал украинцев совершать террористические акты против мирных россиян.
«Вы должны вернуться туда и создать кампанию в тылу», — говорил Милли, по словам чиновника.
Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что США попытаются направить террористов в Россию.