Журналист Рёпке: США передали Украине только 31 танк Abrams

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что у Соединённых Штатов имеется более 6 тыс. танков Abrams, но Вооружённым силам Украины Вашингтон передал только 31 танк.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам журналиста, из более чем 6 тыс. танков Abrams более 2 тыс. находятся в боевой готовности.

«Тем не менее США передали Украине только 31 Abrams и не пообещали ни одной дополнительной машины за последние десять месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.