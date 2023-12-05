Журналист Рёпке: США передали Украине только 31 танк Abrams
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Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
По словам журналиста, из более чем 6 тыс. танков Abrams более 2 тыс. находятся в боевой готовности.
«Тем не менее США передали Украине только 31 Abrams и не пообещали ни одной дополнительной машины за последние десять месяцев», — говорится в сообщении.
Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.