Россия проведёт с Алжиром учения на западе Средиземного моря
- РИА Новости
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«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»... прибыл в порт Алжир для участия в международном учении», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашёл в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.