Россия проведёт с Алжиром учения на западе Средиземного моря

Россия и Алжир проведут в западной части Средиземного моря совместные морские учения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»... прибыл в порт Алжир для участия в международном учении», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашёл в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.