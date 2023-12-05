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Россия проведёт с Алжиром учения на западе Средиземного моря

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Россия и Алжир проведут в западной части Средиземного моря совместные морские учения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Россия проведёт с Алжиром учения на западе Средиземного моря
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»... прибыл в порт Алжир для участия в международном учении», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашёл в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.

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