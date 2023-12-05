Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море
- РИА Новости
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
«При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провёл тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — говорится в сообщении.
Кроме того, экипаж провёл мероприятия, направленные на повышение боевой готовности судна.
В настоящее время корабль совершает переход через Южно-Китайское море.
Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил свой деловой визит в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа.