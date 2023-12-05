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Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море

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Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашёл в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провёл тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — говорится в сообщении. 

Кроме того, экипаж провёл мероприятия, направленные на повышение боевой готовности судна.

В настоящее время корабль совершает переход через Южно-Китайское море.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил свой деловой визит в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа.

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