Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашёл в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провёл тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж провёл мероприятия, направленные на повышение боевой готовности судна.

В настоящее время корабль совершает переход через Южно-Китайское море.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил свой деловой визит в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа.