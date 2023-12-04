Боевые корабли российского ТОФ завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России завершил свой деловой визит в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа.

В составе делегации находился большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенега». Теперь судна ТОФ взяли курс на Филиппины, передаёт ТАСС.

Отмечается, что за минувшие дни составы кораблей встретились с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии (ВНА), руководством Народного комитета (администрации) провинции и провели спортивные соревнования с местными моряками.

Боевые корабли ТОФ России прибыли во вьетнамский порт Камрань 2 декабря.