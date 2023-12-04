Боевые корабли российского ТОФ завершили визит во Вьетнам
- РИА Новости
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В составе делегации находился большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенега». Теперь судна ТОФ взяли курс на Филиппины, передаёт ТАСС.
Отмечается, что за минувшие дни составы кораблей встретились с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии (ВНА), руководством Народного комитета (администрации) провинции и провели спортивные соревнования с местными моряками.
Боевые корабли ТОФ России прибыли во вьетнамский порт Камрань 2 декабря.