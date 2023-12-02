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Боевые корабли Тихоокеанского флота России прибыли во вьетнамский порт Камрань

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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота прибыли в порт Камрань вьетнамской провинции Кханьхоа.
Боевые корабли Тихоокеанского флота России прибыли во вьетнамский порт Камрань
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме.

Садыков заявил, что порт Камрань свыше двух десятилетий «верой и правдой» служил в качестве пункта материально-технического обеспечения кораблей ТОФ.

По его словам, в этом месте были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами СССР и Вьетнама.

22 ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» впервые с 2019 года прибыл в Таиланд с визитом.

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