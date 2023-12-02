Боевые корабли Тихоокеанского флота России прибыли во вьетнамский порт Камрань
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме.
Садыков заявил, что порт Камрань свыше двух десятилетий «верой и правдой» служил в качестве пункта материально-технического обеспечения кораблей ТОФ.
По его словам, в этом месте были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами СССР и Вьетнама.
22 ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» впервые с 2019 года прибыл в Таиланд с визитом.