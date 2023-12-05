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Пранкеры Вован и Лексус разыграли вице-канцлера ФРГ Хабека

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Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, вопреки предупреждению немецких спецслужб, попался на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса.
Пранкеры Вован и Лексус разыграли вице-канцлера ФРГ Хабека
  • AP
  • © Markus Schreiber

В Telegram-канале пранкеры сообщили, что позвонили министру под видом «африканских высокопоставленных чиновников». Он пытался убедить их в том, что «Путин хочет взять в заложники весь мир и Африку в особенности», поэтому властям Африки нужно «выступить против российских и китайских амбиций на континенте».

Кроме того, Хабек не отрицал, что основную порцию вывозимого с Украины зерна потребляют страны Европы, а на Африку приходится всего 30%.

Также он заявил, что конфликт на Украине продлится как минимум ещё год, поэтому необходимо решить, как «выудить максимум зерна».

Ранее федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предупредило политиков страны о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса.

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