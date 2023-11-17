Спецслужбы ФРГ предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предупредило политиков страны о возможных звонках от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Как сообщает газета Bild, спецслужба, занимающаяся контрразведкой, отправило инструкцию немецким чиновникам во всех регионах, в которой содержатся правила, которые не позволят им «попасть на удочку» любителей розыгрышов.

Так, спецслужба рекомендует «основательно проверять личность звонящих, обращать внимание на видоизменённые адреса электронной почты».

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».