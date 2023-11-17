Спецслужбы ФРГ предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса
- РИА Новости
Как сообщает газета Bild, спецслужба, занимающаяся контрразведкой, отправило инструкцию немецким чиновникам во всех регионах, в которой содержатся правила, которые не позволят им «попасть на удочку» любителей розыгрышов.
Так, спецслужба рекомендует «основательно проверять личность звонящих, обращать внимание на видоизменённые адреса электронной почты».
1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.
Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».