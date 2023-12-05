Глава МИД Словакии Бланар заявил, что пока не может представить Украину в ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что к настоящему моменту не может представить Украину в Европейском союзе.

Об этом дипломат сказал в интервью изданию standard.sk.

«Это действительно серьёзный вопрос. Но в нынешних условиях я не могу представить себе это (членство Украины в ЕС. — RT)», — отметил он.

Бланар задался вопросом, каким образом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обоснует предложение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

Он высказал мнение, что Украине до вступления в ЕС очень далеко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.

Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен он.