Глава МИД Словакии Бланар заявил, что пока не может представить Украину в ЕС
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Об этом дипломат сказал в интервью изданию standard.sk.
«Это действительно серьёзный вопрос. Но в нынешних условиях я не могу представить себе это (членство Украины в ЕС. — RT)», — отметил он.
Бланар задался вопросом, каким образом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обоснует предложение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.
Он высказал мнение, что Украине до вступления в ЕС очень далеко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.
Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен он.