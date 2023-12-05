Semafor: ЕС не сможет заменить помощь Украине от США, если она прекратится
- AP
- © Libkos
«Европейские страны продолжат делать то, что делали, но поддержку США как таковую практически невозможно заменить», — приводятся слова чиновника.
Другой чиновник из ЕС заявил, что другие страны не могут сравниться с военно-промышленной мощью США в производстве вооружений. По его словам, у государств существует «дефицит мощностей», они испытывают трудности с удовлетворением спроса.
Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро.