В Минобороны Южной Кореи заявили, что страна не поставляет вооружения Украине

Южная Корея отправляет Украине только гуманитарную помощь и не осуществляет поставки вооружения украинской армии, заявил представитель южнокорейского Минобороны Чон Ха Гю.

Ранее газета The Washington Post писала, что Южная Корея стала крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для ВСУ.

«Как мы неоднократно говорили, наши вооружённые силы поставляют гуманитарную помощь и военные предметы», — цитирует его ТАСС.

Чон Ха Гю добавил, что эта позиция Сеула не изменилась.

В сентябре Москва предостерегала Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.