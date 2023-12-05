В Минобороны Южной Кореи заявили, что страна не поставляет вооружения Украине
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Ранее газета The Washington Post писала, что Южная Корея стала крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для ВСУ.
«Как мы неоднократно говорили, наши вооружённые силы поставляют гуманитарную помощь и военные предметы», — цитирует его ТАСС.
Чон Ха Гю добавил, что эта позиция Сеула не изменилась.
В сентябре Москва предостерегала Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.