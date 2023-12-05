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В Минобороны Южной Кореи заявили, что страна не поставляет вооружения Украине

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Южная Корея отправляет Украине только гуманитарную помощь и не осуществляет поставки вооружения украинской армии, заявил представитель южнокорейского Минобороны Чон Ха Гю.
В Минобороны Южной Кореи заявили, что страна не поставляет вооружения Украине
  • AP
  • © Libkos

Ранее газета The Washington Post писала, что Южная Корея стала крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для ВСУ.

«Как мы неоднократно говорили, наши вооружённые силы поставляют гуманитарную помощь и военные предметы», — цитирует его ТАСС.

Чон Ха Гю добавил, что эта позиция Сеула не изменилась.

В сентябре Москва предостерегала Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.

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