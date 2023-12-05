Iltalehti: в Финляндии началось производство артиллерийских снарядов для Украины

Финляндия начала производство артиллерийских снарядов для Украины, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, финская сторона завершила переговоры насчёт наращивания производства боеприпасов для украинских войск, передаёт газета Iltalehti.

«Это решение будет принято очень скоро», — добавил Хяккянен.

Министр сообщил, что решение, скорее всего, будет принято до католического Рождества.

Ранее Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на €100 млн.