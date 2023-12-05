Iltalehti: в Финляндии началось производство артиллерийских снарядов для Украины
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По его словам, финская сторона завершила переговоры насчёт наращивания производства боеприпасов для украинских войск, передаёт газета Iltalehti.
«Это решение будет принято очень скоро», — добавил Хяккянен.
Министр сообщил, что решение, скорее всего, будет принято до католического Рождества.
Ранее Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на €100 млн.