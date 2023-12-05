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Iltalehti: в Финляндии началось производство артиллерийских снарядов для Украины

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Финляндия начала производство артиллерийских снарядов для Украины, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.
Iltalehti: в Финляндии началось производство артиллерийских снарядов для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © michaklootwijk

По его словам, финская сторона завершила переговоры насчёт наращивания производства боеприпасов для украинских войск, передаёт газета Iltalehti.

«Это решение будет принято очень скоро», — добавил Хяккянен.

Министр сообщил, что решение, скорее всего, будет принято до католического Рождества. 

Ранее Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на €100 млн.

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