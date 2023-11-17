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Минобороны Финляндии объявило о новом пакете помощи Украине на €100 млн

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Министерство обороны Финляндии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в размере около €100 млн.
Минобороны Финляндии объявило о новом пакете помощи Украине на €100 млн
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финского оборонного ведомства.

«Финляндия направит на помощь Украине больше оборонной техники», — говорится в релизе.

Уточняется, что это уже 20-й по счёту пакет помощи Украине со стороны Финляндии. 

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции Хельсинки направил Киеву помощь на сумму €1,5 млрд.

В октябре президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Киеву на €95 млн.

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