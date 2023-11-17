Минобороны Финляндии объявило о новом пакете помощи Украине на €100 млн
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте финского оборонного ведомства.
«Финляндия направит на помощь Украине больше оборонной техники», — говорится в релизе.
Уточняется, что это уже 20-й по счёту пакет помощи Украине со стороны Финляндии.
По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции Хельсинки направил Киеву помощь на сумму €1,5 млрд.
В октябре президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Киеву на €95 млн.