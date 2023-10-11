Ниинистё одобрил поставку Украине 19-го пакета военной помощи на €95 млн

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Киеву на €95 млн.

«Решение об этом принято президентом республики по предложению правительства 11 октября 2023 года», — говорится в заявлении на сайте Минобороны Финляндии.

Уточняется, что это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины, стоимость которого оценивается в €95 млн.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $200 млн.