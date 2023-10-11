Ниинистё одобрил поставку Украине 19-го пакета военной помощи на €95 млн
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«Решение об этом принято президентом республики по предложению правительства 11 октября 2023 года», — говорится в заявлении на сайте Минобороны Финляндии.
Уточняется, что это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины, стоимость которого оценивается в €95 млн.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $200 млн.