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Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн

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Вашингтон решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $200 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сообщил во время открытия заседания контактной группы по поддержке Украины, где пройдёт обсуждение нужд Киева в снарядах и средствах противовоздушной обороны.

Остин добавил, что в новый пакет включены боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена на территорию Украины.

«А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками», — приводит РИА Новости слова главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит около $19 млн на разминирование Украины.

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