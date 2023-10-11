МИД Норвегии: Осло выделит около $19 млн на разминирование Украины
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Об этом говорится в заявлении МИД страны.
«Правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 200 млн норвежских крон на зачистку от мин и других подрывных средств», — сообщило дипведомство.
Также глава МИД Анникен Хюитфельдт отметила, что разминировать территорию необходимо для восстановления инфраструктуры, а также продолжения сельскохозяйственных работ и поставок зерна.
20 сентября сообщалось, что власти Норвегии передадут Украине около 50 гусеничных транспортёров.