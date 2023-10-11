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МИД Норвегии: Осло выделит около $19 млн на разминирование Украины

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Власти Норвегии решили дополнительно направить порядка 200 млн норвежских крон($18,5 млн) на разминирование Украины.
МИД Норвегии: Осло выделит около $19 млн на разминирование Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 200 млн норвежских крон на зачистку от мин и других подрывных средств», — сообщило дипведомство.

Также глава МИД Анникен Хюитфельдт отметила, что разминировать территорию необходимо для восстановления инфраструктуры, а также продолжения сельскохозяйственных работ и поставок зерна.

20 сентября сообщалось, что власти Норвегии передадут Украине около 50 гусеничных транспортёров.

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