Рамасвами: лишение конгрессмена Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем», — говорится в сообщении.
Ранее Рамасвами заявил, что столкновение с Россией приведёт к концу США.
Также сенатор Алексей Пушков отметил, что Рамасвами в ходе дебатов буквально уничтожил другого кандидата гонки за высший пост — Ники Хейли, которая известна своей антироссийской позицией.