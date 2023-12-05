Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал неверным решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, которые ранее был обвинён в мошенничестве, и сказал, что оно открывает ящик Пандоры.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем», — говорится в сообщении.

Ранее Рамасвами заявил, что столкновение с Россией приведёт к концу США.

Также сенатор Алексей Пушков отметил, что Рамасвами в ходе дебатов буквально уничтожил другого кандидата гонки за высший пост — Ники Хейли, которая известна своей антироссийской позицией.