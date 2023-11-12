Пушков: Рамасвами уничтожил на дебатах настроенную против России Хейли

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе дебатов буквально уничтожил другого кандидата гонки за высший пост — Ники Хейли, которая известна своей антироссийской позицией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он подвёл итоги прошедших в США предвыборных дебатов кандидатов в президенты США.

«(Рамасвами. — RT) размазывал Хейли, сравнивая её с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США», — написал Пушков в Telegram.

Он подчеркнул, что Хейли в ответ «затравленно молчала».

Ранее Рамасвами высказал мнение, что возможное столкновение с Россией и Китаем приведёт к прекращению существования Соединённых Штатов.