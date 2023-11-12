Пушков: Рамасвами уничтожил на дебатах настроенную против России Хейли
Он подвёл итоги прошедших в США предвыборных дебатов кандидатов в президенты США.
«(Рамасвами. — RT) размазывал Хейли, сравнивая её с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США», — написал Пушков в Telegram.
Он подчеркнул, что Хейли в ответ «затравленно молчала».
Ранее Рамасвами высказал мнение, что возможное столкновение с Россией и Китаем приведёт к прекращению существования Соединённых Штатов.