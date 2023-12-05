Внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой выразила мнение, что российский президент Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — сказала журналист.

При этом он отметила, что российский лидер, согласно нынешнему промежуточному положению, «выходит победителем на поле боя».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России знают вкус победы и знают, как побеждать.

Кроме того, Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.