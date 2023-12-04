Эстония: жителей страны заранее предупредят в случае закрытия границы с Россией

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью Delfi заявил, что в случае закрытия границы с Россией жителей страны предупредят заранее.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент погранпункты Эстонии работают в обычном режиме, однако власти готовы при необходимости их закрыть, как это сделала Финляндия.

«Мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг — то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа», — отметил Ляэнеметс.

Ранее статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что Москва не получала от Таллина официальных заявлений о закрытии границы.

1 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что власти республики ищут способ, как можно депортировать из страны людей, принявших гражданство России.