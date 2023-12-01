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Каллас подтвердила, что в Эстонии ищут способ депортировать граждан России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что власти республики ищут способ, как можно депортировать из страны людей, принявших гражданство России.
Каллас подтвердила, что в Эстонии ищут способ депортировать граждан России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет газета Postimees.

По мнению Каллас, через «независимые СМИ» люди в Эстонии смогли составить «истинное представление» о спецоперации России.

Она отметила, что, если человек решает получить гражданство Российской Федерации, значит он готов «вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину».

Премьер-министр добавила, что получение российского гражданства может являться «сигналом поддержки» России, поэтому нужно рассмотреть вопрос о «пригодности этого человека к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране».

Ранее в Эстонии в отношении двоих мужчин возбудили административное дело за включение во дворе многоквартирного жилого дома гимна России.

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