Каллас подтвердила, что в Эстонии ищут способ депортировать граждан России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что власти республики ищут способ, как можно депортировать из страны людей, принявших гражданство России.

Об этом пишет газета Postimees.

По мнению Каллас, через «независимые СМИ» люди в Эстонии смогли составить «истинное представление» о спецоперации России.

Она отметила, что, если человек решает получить гражданство Российской Федерации, значит он готов «вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину».

Премьер-министр добавила, что получение российского гражданства может являться «сигналом поддержки» России, поэтому нужно рассмотреть вопрос о «пригодности этого человека к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране».

Ранее в Эстонии в отношении двоих мужчин возбудили административное дело за включение во дворе многоквартирного жилого дома гимна России.