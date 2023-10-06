В Эстонии возбудили дело против двоих мужчин за включение гимна России

В Эстонии в отношении двоих мужчин возбудили административное дело за включение во дворе многоквартирного жилого дома гимна России.

Об этом сообщает портал Delfi.

«Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России», — говорится в публикации.

По данным портала, дело возбуждено по факту демонстрации символики, «связанной с актом преступления против человечности».

Ранее стало известно, что в эстонском Кохтла-Ярве полицейские задержали мужчину за георгиевскую ленту, прикреплённую к зеркалу заднего вида в автомобиле.