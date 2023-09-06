В Эстонии полиция задержала мужчину за георгиевскую ленту в машине
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на полицию.
«Полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикреплённой к зеркалу заднего вида», — говорится в сообщении.
После этого полицейские заставили мужчину снять с зеркала георгиевскую ленту.
Мужчина отказался это сделать, после чего сотрудники полиции надели на него наручники и отвезли в отделение.
Ранее спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты жителей будет ждать наказание.