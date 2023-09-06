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В Эстонии полиция задержала мужчину за георгиевскую ленту в машине

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В Эстонии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за георгиевскую ленту, прикреплённую к зеркалу заднего вида в автомобиле.
В Эстонии полиция задержала мужчину за георгиевскую ленту в машине
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на полицию.

«Полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикреплённой к зеркалу заднего вида», — говорится в сообщении.

После этого полицейские заставили мужчину снять с зеркала георгиевскую ленту.

Мужчина отказался это сделать, после чего сотрудники полиции надели на него наручники и отвезли в отделение.

Ранее спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты жителей будет ждать наказание.

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