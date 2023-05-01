Спикер парламента Молдавии Гросу: за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание

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Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты жителей будет ждать наказание.

«Те, кто выйдет и будет демонстрировать символ государства-агрессора, будут задокументированы, за этим последуют санкции. Есть юридические детали, с которыми будет разбираться полиция, скорее всего, будут создаваться те же протоколы», — цитирует его РИА Новости.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто будет носить георгиевскую ленту в День Победы, — это антироссийская и пронацистская акция.

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