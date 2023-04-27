Штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто будет носить георгиевскую ленту в День Победы, — это антироссийская и пронацистская акция, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Это антироссийская и пронацистская акция, с точки зрения возрождения нацизма в Европе», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Сенатор отметил, что власти Молдавии «кормятся» от западных стран и обрабатывают своих граждан.

Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

По его словам, «эти символы запрещены, их использование будет санкционировано».

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.