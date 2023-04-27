Премьер Молдавии: в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

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Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
Премьер Молдавии: в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты
  • РИА Новости

«Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, молдавское МВД готовит все необходимые регламенты.

«Потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон», — добавил Речан.

Ранее в Гагаузии назвали притеснением прав и свобод запрет Молдавии на георгиевскую ленту.

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