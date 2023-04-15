В Гагаузии назвали притеснением прав и свобод запрет Молдавии на георгиевскую ленту

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Жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод.
В Гагаузии назвали притеснением прав и свобод запрет Молдавии на георгиевскую ленту
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом заявил в интервью РИА Новости кандидат в главы Гагаузии, лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.

«Мы, жители Гагаузии, трактуем данные действия как притеснение наших прав и свобод — свободы совести, свободы мнения и свободы выбора», — заявил Петров.

Он рассказал, что за ношение георгиевской ленты предполагался штраф.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

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