Замглавы МИД Иванов: Россия не получала от Эстонии заявлений о закрытии границы
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Пока никаких официальных не было с эстонской стороны заявлений (о закрытии границы. — RT)», — отметил Иванов.
Ранее пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщила, что эстонские пограничники выдают едущим в Россию листовки с предупреждением о возможном закрытии границы.
В ведомстве уточнили, что власти могут закрыть погранпункты «в целях безопасности государства и охраны общественного порядка».
1 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что власти республики ищут способ, как можно депортировать из страны людей, принявших гражданство России.