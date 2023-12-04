Замглавы МИД Иванов: Россия не получала от Эстонии заявлений о закрытии границы

Статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что Москва не получала от Таллина официальных заявлений о закрытии границы.

Об этом пишет ТАСС.

«Пока никаких официальных не было с эстонской стороны заявлений (о закрытии границы. — RT)», — отметил Иванов.

Ранее пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщила, что эстонские пограничники выдают едущим в Россию листовки с предупреждением о возможном закрытии границы.

В ведомстве уточнили, что власти могут закрыть погранпункты «в целях безопасности государства и охраны общественного порядка».

1 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что власти республики ищут способ, как можно депортировать из страны людей, принявших гражданство России.