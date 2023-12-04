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Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

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Американский журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года. Также в этот список попали, в частности, лидер КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III и певица Тейлор Свифт.
Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года
  • РИА Новости

Как утверждает редакция журнала, Владимир Путин в 2023 году лишь укрепил свои позиции и усилил влияние.

Журнал напоминает, что Путин был признан человеком года по версии Time в 2007 году и неоднократно попадал в список Time100, в том числе в 2022 году.

В конце ноября издание Politico назвало главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.

В материале газеты утверждалось, что благодаря политике Центробанка России удалось предотвратить последствия западных санкций.

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