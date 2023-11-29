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Politico назвала Набиуллину главным разрушителем года за рост экономики России

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Издание Politico назвала главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.

Издание представило рейтинг, посвящённый самым влиятельным персонам за год. В него вошла такие категории, как «деятели», «мечтатели», и «разрушители».

При этом Набиуллина стала главным «разрушителем», так как её действия привели к тому, что планы Запада уничтожить экономику России не увенчались успехом

Как говорится в материале, благодаря политике Центробанка России удалось предотвратить последствия западных санкций.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.

Он также заявил, что Запад недооценил российские банки при введении санкций, видя в них только денежные кубышки.

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