Politico назвала Набиуллину главным разрушителем года за рост экономики России
Издание представило рейтинг, посвящённый самым влиятельным персонам за год. В него вошла такие категории, как «деятели», «мечтатели», и «разрушители».
При этом Набиуллина стала главным «разрушителем», так как её действия привели к тому, что планы Запада уничтожить экономику России не увенчались успехом
Как говорится в материале, благодаря политике Центробанка России удалось предотвратить последствия западных санкций.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.
Он также заявил, что Запад недооценил российские банки при введении санкций, видя в них только денежные кубышки.