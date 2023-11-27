Путин: Запад недооценил российские банки при введении санкций

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что Запад недооценил российские банки при введении санкций, видя в них только денежные кубышки.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», — сказал президент.

Соответствующим образом он прокомментировал слова Костина о хорошем состоянии ВТБ, несмотря на «беспредел» со стороны Запада.

«Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — подчеркнул Путин.

В сентябре зампред Центробанка России Ольга Полякова заявила, что финансовый регулятор провёл стресс-тест банков.