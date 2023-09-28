ЦБ России провёл стресс-тест банков

Зампред Центробанка России Ольга Полякова заявила, что финансовый регулятор провёл стресс-тест банков.

Об этом она рассказала в кулуарах XX Международного банковского форума.

«Мы только-только буквально обсудили в финансовом комитете результаты стресс-тестирования. Проводили и по методу bottom-up и по методу top-down», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что тест показал, что «результаты вполне неплохие».

«Наш банковский сектор выдерживает сценарий консервативный», — сказала Полякова.

Вместе с этим она добавила, что проведённые испытания показали наличие у нескольких игроков на банковском рынке, у которых могут быть трудности с достаточностью капитала.

Ранее в России стартовало пилотное тестирование цифрового рубля. Первый этап тестирования проходит с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.