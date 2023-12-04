Аналитики рассказали о возможном развитии событий после референдума в Венесуэле

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что участники референдума в Венесуэле поддержали вхождение в страну региона Эссекибо, который Гайана считает своей территорией.

По словам Лидовского, Венесуэла опасается, что США не только ведут экономическую деятельность по добыче нефти на данной территории, но и намереваются размещать там «какой-то военный контингент».

«Естественно, это устроить Николаса Мадуро не может, поэтому был проведён такой референдум, референдум был необходим для того, чтобы ещё раз продемонстрировать настроения венесуэльского народа», — отметил собеседник RT.

Вместе с тем он уверен, что Венесуэла не собирается ни на кого нападать.

«Что будет дальше, конечно, будет зависеть от того, как будут вести себя США, будут ли они провоцировать Венесуэлу... Не могу отрицать, что военный конфликт может вспыхнуть, если США будут совершать дальнейшие провокации, то есть размещать на венесуэльской территории своих военных», — добавил аналитик.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что произошедшее «скорее нефтяная история», нежели политическая.

«Потому что река Ориноко, которая по территории Венесуэлы протекает, там как раз в бассейне реки Ориноко и сосредоточены основные месторождения Венесуэлы, а вообще Венесуэла является лидером в мире по запасам нефти... А нынешний сложившийся конфликт между Гайаной и Венесуэлой как минимум затрудняет вывод уже венесуэльской нефти на мировой рынок», — рассказал эксперт.

Он также предположил, что, если начнутся боевые действия между Венесуэлой и Гайаной, американцы, скорее, вступятся за Гайану.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.