Посол Нечаев: российским дипломатам в ФРГ сегодня сложнее, чем в холодную войну
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналу «Берлинский Телеграф».
«Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности», — рассказал Нечаев.
По словам Нечаева, сегодня на смену настоящей дипломатии пришла «мегафонная дипломатия». Он объяснил, что подобная дипломатия возникает, когда требующие взвешенного анализа вопросы выносятся на публичные обсуждения и становятся объектами «вбросов в СМИ».
Ранее германские генконсульства закрыли в Новосибирске и Екатеринбурге.
До этого МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября.
В МИД России заявили, что Берлин проводит политику, направленную на разрыв всего комплекса отношений России и Германии.