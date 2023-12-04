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Посол Нечаев: российским дипломатам в ФРГ сегодня сложнее, чем в холодную войну

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что в настоящий момент российские дипломаты в Германии сталкиваются с беспрецедентными трудностями.
Посол Нечаев: российским дипломатам в ФРГ сегодня сложнее, чем в холодную войну
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналу «Берлинский Телеграф».

«Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности», — рассказал Нечаев.

По словам Нечаева, сегодня на смену настоящей дипломатии пришла «мегафонная дипломатия». Он объяснил, что подобная дипломатия возникает, когда требующие взвешенного анализа вопросы выносятся на публичные обсуждения и становятся объектами «вбросов в СМИ».

Ранее германские генконсульства закрыли в Новосибирске и Екатеринбурге

До этого МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября.

В МИД России заявили, что Берлин проводит политику, направленную на разрыв всего комплекса отношений России и Германии.

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