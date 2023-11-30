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Генконсульство ФРГ в Калининграде с 30 ноября будет закрыто

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МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября.
Генконсульство ФРГ в Калининграде с 30 ноября будет закрыто
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится в заявлении.

По консульским и паспортным вопросам желающие могут обратиться в генконсульство в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношениях с Россией и её лидером Владимиром Путиным.

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