Генконсульство ФРГ в Калининграде с 30 ноября будет закрыто

МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится в заявлении.

По консульским и паспортным вопросам желающие могут обратиться в генконсульство в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношениях с Россией и её лидером Владимиром Путиным.