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МИД: ФРГ проводит политику разрыва комплекса двусторонних отношений с Россией

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Берлин принял решение о закрытии генеральных консульств в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге в соответствии с проводимой политикой, направленной на разрыв всего комплекса отношений России и Германии.
МИД: ФРГ проводит политику разрыва комплекса двусторонних отношений с Россией
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«Данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений», — говорится в заявлении.

Кроме того, Берлин своими действиями стремится минимизировать двусторонне взаимодействие с Россией в дипломатическом измерении, добавили в министерстве. 

Ранее германские генконсульства закрыли в Новосибирске и Екатеринбурге

До этого МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября.

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