МИД: ФРГ проводит политику разрыва комплекса двусторонних отношений с Россией
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений», — говорится в заявлении.
Кроме того, Берлин своими действиями стремится минимизировать двусторонне взаимодействие с Россией в дипломатическом измерении, добавили в министерстве.
Ранее германские генконсульства закрыли в Новосибирске и Екатеринбурге.
До этого МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября.