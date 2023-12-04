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Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать

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Американский военный обозреватель Дэвид Экс выразил мнение, что созданная ВСУ 5-я танковая бригада не способна на масштабную атаку.

Об этом пишет Forbes.

По словам аналитика, 5-я танковая бригада появилась ещё в 2016 году, однако шесть лет существовала преимущественно «на бумаге».

Экс отметил, что ввиду перехода конфликта в позиционную фазу, а также угроз для украинской техники от нового подразделения ВСУ не стоит ждать масштабных танковых атак.

Ранее в Forbes также отмечали, что фильтры двигателя являются слабым местом танков Abrams на Украине.

Также на Купянском направлении был уничтожен танк Leopard 1A5.

 

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