Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать
Об этом пишет Forbes.
По словам аналитика, 5-я танковая бригада появилась ещё в 2016 году, однако шесть лет существовала преимущественно «на бумаге».
Экс отметил, что ввиду перехода конфликта в позиционную фазу, а также угроз для украинской техники от нового подразделения ВСУ не стоит ждать масштабных танковых атак.
Ранее в Forbes также отмечали, что фильтры двигателя являются слабым местом танков Abrams на Украине.
Также на Купянском направлении был уничтожен танк Leopard 1A5.