Forbes: фильтры двигателя являются слабым местом танков Abrams на Украине

Фильтры двигателя являются слабым местом американского танка М-1 Abrams на Украине, так как нуждаются в постоянном очищении. Об этом пишет журналист Дэвид Эйкс.

«Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных», — написал он в статье для Forbes.

Эйкс подчёркивает, что каждые 12 часов экипаж танка должен повышать обороты двигателя для того, чтобы выбросить грязь и мусор из машины.

Выход из строя фильтров грозит серьёзными проблемами с двигателем и его отправкой на длительный ремонт.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов писало, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли Вооружённым силам Украины изменить ситуацию на фронте.