В бундестаге заявили, что без помощи США Украина перешла бы под контроль России
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«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.
Ранее в Белом доме заявили, что без поддержки конгресса США будет очень трудно помогать Украине.
Также в американском журнале American Conservative сообщили, что конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года.