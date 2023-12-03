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В бундестаге заявили, что без помощи США Украина перешла бы под контроль России

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Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выразил мнение, что украинские военные не смогли бы вести боевые действия без помощи Вашингтона.
В бундестаге заявили, что без помощи США Украина перешла бы под контроль России
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Ранее в Белом доме заявили, что без поддержки конгресса США будет очень трудно помогать Украине.

Также в американском журнале American Conservative сообщили, что конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года.

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