В бундестаге заявили, что без помощи США Украина перешла бы под контроль России

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выразил мнение, что украинские военные не смогли бы вести боевые действия без помощи Вашингтона.

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Ранее в Белом доме заявили, что без поддержки конгресса США будет очень трудно помогать Украине.

Также в американском журнале American Conservative сообщили, что конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года.