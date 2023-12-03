Киссинджер считал главной проблемой в отношениях России и США отсутствие диалога

Главная проблема в отношениях России и США — это отсутствие двустороннего диалога. Такое мнение высказывал в интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он полагал, что из-за отсутствия диалога с Москвой Вашингтон не мог понять российского мышления. Из-за этого, отмечал Киссинджер, в отношениях между странами и возникли проблемы.

«Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет», — цитирует бывшего госсекретаря США газета Politico.

Другой темой интервью стал вопрос создания независимого палестинского государства. Киссинджер признавался, что выступал против этого.