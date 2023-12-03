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Politico: Киссинджер призывал не создавать независимое палестинское государство

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Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в своём последнем интервью заявил, что выступает против создания независимого палестинского государства.
Politico: Киссинджер призывал не создавать независимое палестинское государство
  • Gettyimages.ru
  • © Brooks Kraft

Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что Киссинджер выступал за переговоры между арабским миром и Израилем, поскольку переговоры между израильскими и палестинскими властями нельзя назвать плодотворными.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», — отмечал он.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

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