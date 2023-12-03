Politico: Киссинджер призывал не создавать независимое палестинское государство
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Об этом пишет газета Politico.
Отмечается, что Киссинджер выступал за переговоры между арабским миром и Израилем, поскольку переговоры между израильскими и палестинскими властями нельзя назвать плодотворными.
«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», — отмечал он.
Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.