Politico: Киссинджер призывал не создавать независимое палестинское государство

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в своём последнем интервью заявил, что выступает против создания независимого палестинского государства.

Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что Киссинджер выступал за переговоры между арабским миром и Израилем, поскольку переговоры между израильскими и палестинскими властями нельзя назвать плодотворными.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», — отмечал он.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.