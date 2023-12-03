Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских сил в Бейт-Хануне в Газе

«Бригады аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) обстреляли силы ЦАХАЛ в Бейт-Хануне на северо-востоке сектора Газа.

«Бойцы «Аль-Кассама» обстреливают сионистские силы специального назначения, окопавшиеся внутри здания в Бейт-Хануне... Были убиты несколько солдат», — сказано в сообщении бригад.

Ранее в ХАМАС заявили, что жертвами военных действий в секторе Газа за минувшие сутки стали более 700 мирных жителей.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не может подобрать слова для описания ситуации в Газе.