Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских сил в Бейт-Хануне в Газе
- AFP
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«Бойцы «Аль-Кассама» обстреливают сионистские силы специального назначения, окопавшиеся внутри здания в Бейт-Хануне... Были убиты несколько солдат», — сказано в сообщении бригад.
Ранее в ХАМАС заявили, что жертвами военных действий в секторе Газа за минувшие сутки стали более 700 мирных жителей.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не может подобрать слова для описания ситуации в Газе.