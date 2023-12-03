В ХАМАС сообщили о более 700 палестинцах, погибших в секторе Газа за сутки
- AFP
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал движения, в результате действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние 24 часа погибли более 700 палестинских граждан.
В ХАМАС также подчеркнули, что уже более 1,5 млн палестинских граждан были вынуждены оставить свои дома.
Ранее Минздрав Газы сообщил, что по меньшей мере 193 человека погибли в секторе Газа после того, как в пятницу, 1 декабря, Армия обороны Израиля возобновила обстрелы территории анклава.