В ХАМАС сообщили о более 700 палестинцах, погибших в секторе Газа за сутки

Жертвами военных действий в секторе Газа за минувшие сутки стали более 700 мирных жителей. Такие данные приводит палестинское движение ХАМАС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал движения, в результате действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние 24 часа погибли более 700 палестинских граждан.

В ХАМАС также подчеркнули, что уже более 1,5 млн палестинских граждан были вынуждены оставить свои дома.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что по меньшей мере 193 человека погибли в секторе Газа после того, как в пятницу, 1 декабря, Армия обороны Израиля возобновила обстрелы территории анклава.