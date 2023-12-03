Глава ВОЗ заявил, что не может подобрать слов для описания ситуации в Газе
- AP
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На своей странице в социальной сети X он написал, что больница «Нассар» на юге сектора Газа заполнена 1 000 пациентов, что в три раза больше допустимого.
Гебрейесус рассказал, что пациенты лежали на полу, «крича от боли», и в этих условиях медики оказывали им помощь.
Он также отметил, что не может найти достаточно сильных слов, чтобы выразить озабоченность данной ситуацией.
«Необходимо прекратить огонь. Сейчас же», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.
17 ноября Гебрейесус заявил, что ООН была создана для содействия миру во всём мире, и возникает вопрос в её пользе с учётом непрекращающегося кровопролития в секторе Газа.