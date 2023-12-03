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Экономист Чирков: украинским политикам удалось разрушить союз с Польшей

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Экономист Максим Чирков рассказал в беседе с «Известиями», что украинским политикам удалось разрушить даже ранее казавшийся прочным союз с Польшей.

По его словам, украинские компании практически лишают соседнюю страну европейского рынка.

Чирков отметил, что граждане Польши очень недовольны тем, какие преференции имеют украинские перевозчики и компании.

«Поэтому, я считаю, то недовольство, которое царит в польском обществе, выливается в те проблемы, которые мы видим на границе», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, как развивается транспортный кризис на границе Украины с Польшей и Словакией.

Также глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что блокада границы с Польшей привела к недофинансированию ВСУ.

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