Экономист Чирков: украинским политикам удалось разрушить союз с Польшей

Экономист Максим Чирков рассказал в беседе с «Известиями», что украинским политикам удалось разрушить даже ранее казавшийся прочным союз с Польшей.

По его словам, украинские компании практически лишают соседнюю страну европейского рынка.

Чирков отметил, что граждане Польши очень недовольны тем, какие преференции имеют украинские перевозчики и компании.

«Поэтому, я считаю, то недовольство, которое царит в польском обществе, выливается в те проблемы, которые мы видим на границе», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, как развивается транспортный кризис на границе Украины с Польшей и Словакией.

Также глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что блокада границы с Польшей привела к недофинансированию ВСУ.