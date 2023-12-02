RT в Telegram
Подпишись

В Киеве считают, что блокада границы с Польшей привела к недофинансированию ВСУ

Короткая ссылка
Блокада польско-украинской границы дальнобойщиками лишила бюджет Украины таможенных отчислений за ноябрь 2023 года. Это, в свою очередь, привело к недофинансированию ВСУ, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
В Киеве считают, что блокада границы с Польшей привела к недофинансированию ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Говоря о ситуации на границе, Гетманцев заявил, что по таможне прогнозы «неутешительные». Он отметил, что из-за блокады бюджет Украины недополучил 9,2 млрд гривен за ноябрь.

«Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет. А вы знаете, что всё, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идёт на безопасность и оборону страны», — цитирует Гетманцева ТАСС.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на границе с Польшей не блокируют поставки оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить