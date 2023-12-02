В Киеве считают, что блокада границы с Польшей привела к недофинансированию ВСУ

Блокада польско-украинской границы дальнобойщиками лишила бюджет Украины таможенных отчислений за ноябрь 2023 года. Это, в свою очередь, привело к недофинансированию ВСУ, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Говоря о ситуации на границе, Гетманцев заявил, что по таможне прогнозы «неутешительные». Он отметил, что из-за блокады бюджет Украины недополучил 9,2 млрд гривен за ноябрь.

«Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет. А вы знаете, что всё, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идёт на безопасность и оборону страны», — цитирует Гетманцева ТАСС.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на границе с Польшей не блокируют поставки оружия.