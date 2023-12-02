Глава Минторга: в США не производят ни одного передового чипа

Глава американского Минторга Джина Раймондо заявила, что на сегодняшний день США не производят ни одного передового чипа для систем искусственного интеллекта на собственной территории.

В рамках дискуссии, организованной на площадке Рейгановского форума по национальной обороне, она отметила, что в США необходимо развивать собственное производство и создавать рабочие места.

«Однако в фундаментальном отношении это является инициативой, отвечающей интересам нацбезопасности страны. В действительности США сегодня не производят ни одного передового чипа на своей территории», — цитирует её РИА Новости.

По словам Раймондо, даже чипы, которые поступают на рынок под брендом американской технологической компании Nvidia, производятся на Тайване.

Ранее бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что Запад отстаёт от России в производстве снарядов и техники.