Медведев: здравый подход к внешней политике заменён на Западе морализаторством

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что прагматичный подход к внешней политике заменён на Западе морализаторством и размахиванием санкционной дубиной.

Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Прагматичный подход окончательно заменён пустопорожним агрессивным морализаторством и размахиванием у себя над головой санкционной дубиной», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что прагматичный подход к ведению внешней политики должен быть основан на реализме и разумных взаимовыгодных компромиссах.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.