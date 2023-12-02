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Медведев: здравый подход к внешней политике заменён на Западе морализаторством

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что прагматичный подход к внешней политике заменён на Западе морализаторством и размахиванием санкционной дубиной.
Медведев: здравый подход к внешней политике заменён на Западе морализаторством
  • РИА Новости

Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Прагматичный подход окончательно заменён пустопорожним агрессивным морализаторством и размахиванием у себя над головой санкционной дубиной», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что прагматичный подход к ведению внешней политики должен быть основан на реализме и разумных взаимовыгодных компромиссах.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.

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