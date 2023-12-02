Медведев: здравый подход к внешней политике заменён на Западе морализаторством
- РИА Новости
Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Прагматичный подход окончательно заменён пустопорожним агрессивным морализаторством и размахиванием у себя над головой санкционной дубиной», — заявил он.
Медведев подчеркнул, что прагматичный подход к ведению внешней политики должен быть основан на реализме и разумных взаимовыгодных компромиссах.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.